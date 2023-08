Nintendo: l'ex-Xbox Major Nelson fa visita agli uffici e partono subito le teorie

Larry "Major Nelson" Hryb è stato per anni una figura di spicco all'interno di Microsoft Xbox , dunque non può passare inosservata una sua misteriosa visita al quartier generale di Nintendo , che ha fatto subito scaturire delle bizzarre teorie, dal momento che l'uomo ha lasciato recentemente il suo ruolo presso Microsoft Gaming.

Major Nelson passa a Nintendo?

Avendo aiutato ad affermare Xbox a partire dai primi anni 2000, l'esperienza non gli manca di certo, e la sua specializzazione su Xbox Live e le piattaforme online integrate potrebbe anche risultare utile a Nintendo, ma da qui a pensare che dietro possa esserci una nuova collaborazione ne passa.



Tuttavia, questa è l'idea che molti starebbero provando a diffondere, con Major Nelson che potrebbe entrare a far parte di Nintendo, o comunque avvicinarsi a questa in termini professionali, e non solo come visita di cortesia. Tuttavia, una visita è stata alla fine: come dimostra la foto pubblicata da Hryb, accompagnata dal testo "Solo una visita", l'ex-Xbox ha semplicemente fatto un viaggetto presso il quartier generale di Nintendo of America, almeno per ora.

Da notare, peraltro, come sul cartellino ricevuto per identificarsi come "ospite" abbiano anche curiosamente sbagliato a scrivere il suo nome.