Larry 'Major Nelson' Hryb lascia Xbox dopo 20 anni di carriera

Larry Hryb, ovvero il celebre Major Nelson, ha annunciato la decisione di lasciare Xbox dopo 20 anni di carriera, in cui ha rappresentato uno dei maggiori portavoce ed elementi di spicco dediti alla comunicazione, ma mantenendo il ruolo di Director of Programming di Xbox Live.

Major Nelson ha riferito che "Dopo 20 incredibili anni, ho deciso di fare un passo indietro e lavorare al prossimo capitolo della mia carriera. Mentre mi prendo un momento per pensare a tutto quello che abbiamo fatto insieme, voglio ringraziare i milioni di giocatori in tutto il mondo che mi hanno incluso come parte delle loro vite", ha scritto Larry Hryb nel suo messaggio di saluto attraverso Twitter.

"Inoltre, ringrazio i membri del team Xbox per avermi dato fiducia e messo in dialogo diretto con i nostri utenti. Il futuro di Xbox è brillante e, come giocatore, sono emozionato di vederne l'evoluzione, grazie a tutti e ci vediamo online". Hryb ha poi riferito che il podcast Xbox ufficiale si prenderà una pausa questa estate e poi tornerà con un nuovo formato, e verosimilmente con un nuovo conduttore e responsabile.