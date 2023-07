Xbox Store: al via le offerte Ultimate Game Sale con tanti giochi in sconto

Microsoft ha dato il via alle promozioni degli Ultimate Game Sale dello store di Xbox con centinaia di giochi Xbox Series X|S e Xbox One a prezzo scontato.

Tutte le nuove promozioni sono valide da oggi fino al 31 luglio 2023. Tra i giochi in offerta troviamo Star Wars Jedi: Survivor, Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Dead Island 2 Deluxe Edition, giusto per citarne alcuni.