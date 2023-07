Activision Blizzard: Microsoft risponde all'appello della FTC e l'accusa di favorire Sony

Microsoft ha risposto in via ufficiale alla mozione d'emergenza della FTC per appellarsi al verdetto del giudice Jacqueline Scott Corley che ha negato l'ingiunzione preliminare che avrebbe fondamentalmente fatto naufragare l'acquisizione di Activision Blizzard.

I legali della compagnia di Redmond affermano che la "pretesa di emergenza della FTC è interamente una sua creazione", in quanto l'antitrust statunitense non ha fatto richiesta per l'ingiunzione preliminare se non a sole sei settimane dalla chiusura dell'accordo con Activision Blizzard.

"La Corte non dovrebbe scambiare i giochetti della FTC per un'emergenza che meriti la deviazione della Corte dall'ordinario processo d'appello", afferma Microsoft nel suo documento.

La compagnia ha accusato anche la FTC di aver commesso "il peccato capitale dell'antitrust", ovvero "di scambiare uno svantaggio competitivo per un particolare concorrente (Sony) con un danno alla concorrenza e ai consumatori."

Ha aggiunto anche che bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard ora "non è necessario, perché Microsoft potrebbe facilmente cedere Activision se il processo amministrativo della FTC (che dovrebbe iniziare ad agosto) producesse un ordine giudiziario che richiede tale risultato", con l'obiettivo di ridimensionare ulteriormente l'importanza dell'appello dell'FTC.