The Boy and the Heron: il nuovo, misterioso film di Hayao Miyazaki è uscito oggi in Giappone

Il titolo, intanto, rappresenta già un primo elemento di mistero: in Giappone è "Kimitachi wa Dō Ikiru ka", traducibile più o meno con "Come vivete?", ma a quanto pare per il mercato nord americano è stato adattato con The Boy and the Heron, ovvero Il Ragazzo e l'Airone , in attesa di capire se il medesimo titolo venga adottato anche dalle nostre parti.

Non ha fatto grande scalpore perché, stranamente, Miyazaki e il suo studio hanno deciso di non puntare sulla promozione: non è stato pubblicato alcun trailer a riguardo e il film è ancora largamente misterioso , ma trattandosi degli autori di innumerevoli capolavori come Laputa, La Città Incantata, Porco Rosso, Totoro e La Principessa Mononoke è facile che anche questo sia un film assolutamente da vedere.

Forse non tutti sanno che The Boy and the Heron , il nuovo film animato di Hayao Miyazaki e del suo Studio Ghibli , è uscito oggi in Giappone e arriverà nel corso dell'anno anche nel resto del mondo.

The Boy and the Heron: primi dettagli sul film di Studio Ghibli

The Boy and the Heron, il poster ufficiale

I primi dettagli sul film, proprio a causa di questo strano regime di segretezza assoluta deciso dallo Studio Ghibli, sono emersi solo in queste ore, dopo la prima proiezione. La storia è stata scritta dallo stesso Miyazaki ed è ambientata in Giappone, durante la Seconda Guerra Mondiale, con protagonista un ragazzo chiamato Mahito.

La madre del ragazzo è morta in un incendio e suo padre lavora in una fabbrica di aerei da guerra, elemento autobiografico per l'autore che è stato ripreso anche in Si Alza il Vento. L'incipit sembra realistico, quasi storico, con il ragazzo che si ritrova costretto a cambiare casa e spostarsi in campagna, ma gli elementi tipicamente magici dei mondi creati da Miyazaki non tardano a comparire, con l'arrivo di un airone parlante e una misteriosa torre che custodisce una sorta di mondo alternativo, nel quale il protagonista si trova proiettato.

In base a quanto riferito da Miyazaki, questo dovrebbe essere il suo ultimo film in assoluto: considerando che non è la prima volta che il Maestro si affida a tale affermazione, non sappiamo bene come prenderla, ma è anche vero che, a 82 anni e con i tempi di lavorazione piuttosto lunghi, questa volta potrebbe essere vero, purtroppo.