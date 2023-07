Evercade lancia la nuova retro-console portatile Super Pocket, con giochi Capcom e Taito

La console ha un design che ricorda un po' il vecchio Game Boy, disposta in verticale e con uno schermo 4:3 posto in alto con i controlli disposti al di sotto. In linea con gli altri dispositivi prodotti dalla compagnia, come l' Evercade EXP , anche queste si basano su un'emulazione del tutto legale, offrendo un catalogo di giochi limitato ma pienamente riconosciuto dai publisher.

Evercade , compagnia specializzata in produzione di hardware per retrogaming, sta per lanciare una nuova console portatile chiamata Super Pocket , caratterizzata da un catalogo giochi preinstallato, legato a singoli produttori, a partire da Capcom e Taito .

Super Pocket: le caratteristiche dei due modelli

Evercade Super Pocket, i due modelli iniziali

In questo caso, ognuno dei due modelli di console è caratterizzato da un catalogo di partenza preinstallato: la Super Pocket in versione Capcom include 12 giochi pre-caricati tra i quali troviamo Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, Ghouls and Ghosts e Strider.

La Super Pocket Taito contiene invece 17 arcade originali della compagnia, tra i quali titoli storici come Space Invaders, Rastan, Bubble Bobble e Bust-A-Move. Si tratta, insomma, di titoli che puntano molto sul valore iconico dei titoli presenti, sicuramente interessanti per i retrogamer.

Entrambi i Super Pocket hanno un display da 2,8 pollici IPS e una croce digitale per i comandi, con sei tasti frontali e quattro grilletti posteriori. Entrambe le console hanno comunque uno slot per far funzionare le cartucce del sistema Evercade, cosa che espanderà ulteriormente il catalogo.

L'uscita non è ancora fissata ma dovrebbe avvenire in ottobre, con prezzo previsto di 60 dollari per quanto riguarda il mercato nord americano.