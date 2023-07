Star Wars Outlaws: le dimensioni rispetto ad Assassin's Creed Odyssey svelate dal director

Intervistato dalla rivista britannica Edge, il creative director responsabile di Star Wars Outlaws, Julian Gerighty, ha spiegato qualcosa sulle dimensioni previste per gli scenari del gioco e come questi sono stati costruiti dagli sviluppatori, anche rispetto ad Assassin's Creed Odyssey.

Nel numero 387 della rivista in questione, Gerighty ha dunque effettuato una sorta di paragone con Assassin's Creed Odyssey per illustrare qualcosa sulle dimensioni del nuovo gioco di Star Wars, sostenendo che ogni pianeta è grande come 2-3 zone del gioco ambientato nell'antica Grecia.

In sostanza, anche attraversando la superficie con un veicolo, si avrà comunque la sensazione di compiere un vero e proprio viaggio, per ogni pianeta in questione. Gerighty ha inoltre spiegato che le varie ambientazioni sono costruite "a mano", con una collocazione precisa dei punti di interesse.

Nonostante l'ampiezza delle ambientazioni, dunque, il level design dovrebbe essere curato, considerando che la sistemazione degli elementi dello scenario e di interesse per gameplay e storia è stata comunque studiata dagli sviluppatori.