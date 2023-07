Assassin's Creed Mirage: nessun piano per DLC ed espansioni, al momento

La precisazione è fondamentale, perché è possibile che, semplicemente, la compagnia non abbia intenzione di svelare ancora i piani post-lancio del gioco, ma in linea con la visione più "semplice" e tradizionale con cui è stato costruito Assassin's Creed Mirage, l'intenzione potrebbe essere veramente quella.

Contrariamente a quanto accaduto a tutti i capitoli più recenti della serie Ubisoft, che invece hanno ottenuto un'enorme quantità di DLC, espansioni , eventi e supporti post-lancio vari, Ubisoft sembra non abbia intenzione di prolungare l'esperienza di Assassin's Creed Mirage oltre i contenuti previsti al lancio, almeno per il momento.

Assassin's Creed Mirage è il nuovo capitolo principale della celebre serie Ubisoft che punta a tornare alle origini, in questo modo proponendo una sorta di punto di rottura per la serie, che si riflette anche nell' assenza di DLC previsti , almeno per il momento.

Assassin's Creed Mirage: Ubisoft non ha DLC in programma

Assassin's Creed Mirage, un'immagine panoramica

In una sessione AMA di Reddit, gli sviluppatori Stephane Boudon, Sarah Beaulieu e Jean-Luc Sala di Ubisoft hanno risposto anche a una domanda sul supporto post-lancio, riferendo appunto che la compagnia non ha piani particolari in questo senso.

"Per adesso, Mirage non ha piani per DLC o supporto post-lancio esteso", ha riferito in particolare Boudon, e questo è quanto, per il momento. La cosa potrebbe avere a che fare con la maggiore ricerca di semplicità e il "ritorno alle origini" citato più volte come ispirazione principale per questo nuovo capitolo della serie, ma staremo comunque a vedere.

Nelle ore scorse è stata annunciata la tuta sensoriale di OWO per il gioco, mentre qualche giorno fa un trailer ha svelato dettagli su combattimenti e personalizzazione in Assassin's Creed Mirage.