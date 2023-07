Baldur's Gate 3: Larian sconsiglia di giocare la versione early access, a questo punto

Il fatto è che, come riferito già in precedenza, i salvataggi e i progressi effettuati nella versione ad accesso anticipato non verranno trasferiti nella versione completa di Baldur's Gate 3, dunque gli sviluppatori consigliano di evitare di lanciarsi in tale versione pensando di anticipare i tempi, perché di fatto sarebbe tempo perso.

Baldur's Gate 3 in versione completa si avvicina e su PC sarà disponibile praticamente tra poche settimane, vista la data d'uscita fissata per il 3 agosto 2023: motivo per il quale Larian sta sconsigliando di acquistare e giocare l'early access , a questo punto.

I salvataggi dell'early access non sono compatibili

"Raccomandiamo ai giocatori di non acquistare la versione early accessi di Baldur's Gate 3 con l'idea di iniziare a giocare prima, in parte perché si tratta di una versione ormai non aggiornata ma anche perché ormai siamo vicini al lancio", ha spiegato il team Larian in un recente community update.

"Essenzialmente, il gioco è così diverso nella versione definitiva che non rende possibile rendere i salvataggi compatibili tra una versione e l'altra". In ogni caso, la versione ad accesso anticipato è ancora disponibile, solo che in effetti può non meritare più di tanto lanciarsi nell'avventura con l'idea che, tra un paio di settimane, uscirà la versione definitiva e si sarà costretti a ricominciare dall'inizio.

In ogni caso, chi acquista la versione early access prima del lancio avrà accesso a una serie di bonus digitali come la versione Digital Deluxe del gioco e varie altre ricompense, solo che non avrà l'accesso anticipato di 72 ore rispetto alla data di lancio che era stato annunciato inizialmente.

Quest'ultimo è stato eliminato anche a causa dello spostamento della data d'uscita di Baldur's Gate 3, che di fatto ha anticipato il gioco per tutti.