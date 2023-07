Baldur's Gate 3: niente accesso anticipato di 72 ore per i possessori della Digital Deluxe su PC

Baldur's Gate 3 è sicuramente uno dei giochi più attesi dell'anno. Chi acquista il gioco in Accesso Anticipato su Steam riceverà automaticamente la versione Digital Deluxe quando sarà lanciata la versione 1.0 il 3 agosto 2023. Purtroppo non frutterà 72 ore di accesso anticipato alla versione finale, come accadrà invece per i giocatori PS5 che prenoteranno il gioco, che però sarà disponibile dal 6 settembre 2023.

Il chiarimento di Larian

Baldur's Gate III si annuncia un titolo fantastico

Il chiarimento è stato fatto da Larian Studios stessa in un post pubblicato su Steam, dove viene spiegata la questione.

Anticipare la data d'uscita, per non andarsi a scontrare con Starfield, ha portato a dei problemi che la software house ammette di non aver comunicato molto bene. Praticamente anticipare il lancio del gioco di 72 ore su PC non sarebbe stato semplicemente possibile, visti l'anticipo e la la presenza del gioco in Accesso Anticipato. Sarebbe equivalso ad anticipare il lancio di altri tre giorni. Su PS5 la situazione è differente perché lì non esiste una versione in accesso anticipato.

Considerando che inizialmente Baldur's Gate III sarebbe dovuto uscire a fine agosto, non dovrebbe essere un grosso problema per i giocatori PC.

Comunque sia, Larian Studios ne ha approfittato anche per ricordare che i salvataggi dell'accesso anticipato saranno resettati con il lancio della versione 1.0.