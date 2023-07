Starfield e Baldur’s Gate 3, perché non amarli entrambi evitando di coinvolgerli nella console war?

Chi avrebbe mai immaginato che un Baldur's Gate sarebbe un giorno diventato oggetto di console war , considerando che per anni è stato giocabile solo su PC e che ancora oggi in molti faticano ad associare la serie ad altri sistemi? A Minsc e Boo non piace troppo la cosa, eppure è ciò che è successo nelle ultime settimane, in cui è nata una strana contrapposizione tra il gioco di ruolo fantasy con licenza D&D di Larian Studios e Starfield , gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda.

Confronti assurdi

Baldur's Gate 3 ha davvero bisogno di confrontarsi con Starfield?

Immaginiamo che il motivo della contesa non vada nemmeno spiegato, ma ricapitoliamolo per chi non ha ancora superato l'età dell'innocenza: Starfield uscirà il 6 settembre 2023 in esclusiva su Xbox Series X/S e PC, mentre Baldur's Gate 3 uscirà il 3 agosto su PC e il 6 settembre su PS5, con la versione Xbox Series X/S che è stata annunciata ma non ha ancora una data d'uscita, ufficialmente per problemi tecnici. L'esclusiva console involontaria e momentanea del terzo Baldur's Gate per la macchina di Sony, condita dall'uscita contemporanea al gioco di Bethesda, ha fatto nascere una strana euforia in una certa fetta del pubblico, che si è scoperta improvvisamente appassionata di giochi di ruolo hardcore con combattimenti a turni.

Ora, Baldur's Gate 3 rischia seriamente di essere un capolavoro, o quantomeno un grandissimo gioco. Chi lo ha giocato in Accesso Anticipato lo dà anzi per assodato e del resto stiamo parlando del nuovo titolo dello studio che ci ha regalato Divinity: Original Sin II, quindi è naturale avere aspettative elevate e sarebbe bello che fosse scoperto da più gente possibile. Detto questo non si capisce bene perché occorra svilirlo mettendolo in contrapposizione con Starfield e non si possa invece dare amore a entrambi. Davvero, cosa cambierebbe se Baldur's Gate 3 fosse un gioco da 9,5 e Starfield da 9 o viceversa? Non è possibile svincolarli da questa guerra senza senso permettendo a entrambi di esprimersi al meglio nel loro essere, nella buona o nella cattiva sorte? Devono davvero sentire il peso di una battaglia che non hanno mai scelto di combattere e magari ricevere critiche o elogi solo per questo?

Non si può sperare che il 6 settembre i giocatori Xbox vivano con Starfield l'esperienza migliore possibile e lo stesso giorno i giocatori PS5 ne vivano una altrettanto significativa con Baldur's Gate?

