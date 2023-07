PlayStation Plus Extra e Premium, luglio 2023: annunciati i giochi PS5 e PS4 del mese

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium vedrà l'arrivo a luglio 2023 di tanti nuovi giochi PS5 e PS4 : Sony ha appena annunciato l'elenco dei titoli di questo mese, che include l'avventura It Takes Two, lo sparatutto di precisione Sniper Elite 5 e l'action RPG in stile cyberpunk The Ascent.

Nel dettaglio

PlayStation Plus Extra e Premium, i giochi di luglio 2023

It Takes Two si pone come il piatto forte del mese, e non potrebbe essere altrimenti: l'avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares ha riscosso un grande successo e si è portata a casa importanti riconoscimenti, fra cui diversi premi come Game of the Year.

Sniper Elite 5 è invece l'ultimo episodio della serie sparatutto di Rebellion in cui, al comando del tiratore scelto Karl Fairburne, ci troveremo a dover completare difficili missioni durante la seconda guerra mondiale, centrando i nostri avversari dalla distanza grazie all'inseparabile fucile di precisione.

Snowrunner ci metterà al volante di mezzi pesanti in un contesto simulativo di grande spessore, chiedendoci di trasportare materiali specifici e superare le insidie di uno scenario spesso inospitale, mentre in World War Z dovremo combattere orde virtualmente infinite di zombie nei panni di un manipolo di sopravvissuti.

The Ascent è un controverso action RPG ambientato su di una colonia decadente che viene improvvisamente attaccata da una forza misteriosa: saremo in grado di difenderla? Undertale è invece l'apprezzato gioco di ruolo giapponese firmato tobyfox.

Oltre alla divertente remaster SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom e a un paio di titoli dedicati ai giocatori più giovani, l'aggiornamento di luglio include anche ben due esponenti del sottogenere Musou, vale a dire Dynasty Warriors 9 e Samurai Warriors 5.