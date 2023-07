Prime Day 2023, Bayonetta 3 per Switch è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 sta giungendo al termine e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale per ancora poche ore. Ad esempio potete trovare Bayonetta 3 per Switch. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 20€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Bayonetta 3 ci mette nei panni della Strega di Umbra che, insieme a vari personaggi noti, dovrà impedire agli homunculus di seminare morte e distruzione. In questo capitolo si aggiunge la Mimesi demoniaca che permette di eliminare i nemici con combo spettacolari e poteri demoniaci.