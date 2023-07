Ahsoka, la serie Star Wars ha un nuovo trailer ufficiale italiano

Prodotta nel corso del 2022, Ahsoka racconterà le avventure del celebre personaggio nato nella serie animata The Clone Wars e introdotto nella sua versione live action durante la seconda stagione di The Mandalorian.

Ahsoka , la serie Star Wars con Rosario Dawson in arrivo sulla piattaforma Disney+ il prossimo 23 agosto, si mostra con un nuovo trailer ufficiale in italiano che ci introduce ai personaggi e alle ambientazioni dello show.

Una nuova speranza

La serie di Ahsoka non è che l'ultima riduzione televisiva dedicata all'universo di Star Wars: un filone inaugurato qualche anno fa da The Mandalorian, continuato con The Book of Boba Fett e proseguito con il brillante Andor, considerato da molti appassionati come la migliore produzione di questo genere.