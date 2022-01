Star Wars: Ahsoka sta per entrare in produzione, The Mandalorian prossimo alla fine per un report

Secondo quanto riportato da Production Weekly, Star Wars Ahsoka, una delle serie di Disney in produzione, sta per iniziare la produzione. Inoltre, la nuova stagione di The Mandalorian dovrebbe aver quasi terminato le riprese.

Precisamente, Star Wars Ahsoka dovrebbe iniziare la produzione entro la fine di gennaio 2022. The Mandalorian Stagione 3, invece, dovrebbe terminare le riprese entro marzo 2022. Questo spinge a pensare che tale stagione arriverà su Disney+ verso la fine dell'anno.

The Book of Boba Fett

Come sempre, ricordiamo che quanto riportato non è una conferma ufficiale. Production Weekly è una fonte nota, ma ci sono molteplici fattori che potrebbero far tardare l'inizio e la conclusione dei lavori sulle serie TV di Star Wars, come il Covid-19.

A partire dalla prima stagione di The Mandalorian, Lucasfilm ha utilizzato tecniche all'avanguardia per le riprese: parliamo di "The Volume", un palcoscenico quasi completamente avvolto da schermi digitali. Questo significa che virtualmente qualsiasi scena, che siano interni o esterni, potrebbe essere girata in questa location isolata, poiché i fondali digitali riflettono accuratamente le condizioni di luce necessarie per ogni scena. Grazie al fatto che sia The Mandalorian che The Book of Boba Fett utilizzano queste tecniche di ripresa, si crea un ambiente di lavoro più piccolo e la produzione può avere un controllo più stretto su chi entra o esce dall'area, assicurandosi che solo chi è vaccinato o è risultato negativo al COVID possa avvicinarsi alla scena. Speriamo che questo basti a evitare problemi di produzione agli show. Alcune scene, però, devono essere comunque filmate all'esterno.

