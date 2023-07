Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, un trailer dedicato ai personaggi

In uscita il 27 luglio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons proverà a riproporre la formula arcade che ha costruito il successo del franchise a partire dalla fine degli anni '80, si spera con qualche novità degna di nota.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è stato mostrato nuovamente con un trailer , dedicato in questo caso ai personaggi che potremo controllare nel gioco, ultima incarnazione dello storico picchiaduro a scorrimento sviluppato da Technos Japan.

Scott Pilgrim, sei tu?

Come si può notare dalle sequenze in-game, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons utilizza uno stile grafico "super deformed" per i personaggi, vicino per molti versi a quello visto nel classico Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, e la speranza è senz'altro che il gioco possa vantare la stessa personalità del tie-in firmato Tribute Games.