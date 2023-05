Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, data di uscita annunciata per console e PC

Modus Games e gli sviluppatori di Secret Base hanno annunciato la data di uscita di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Il nuovo capitolo della storica serie picchiaduro sarà disponibile a partire dal 27 luglio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer in cui possiamo vedere i vari protagonisti darle di santa ragione ai poveri teppisti di turno, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Per chi non lo sapesse, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è il primo capitolo della serie sin da quello del 2017 sviluppato da Arc System Works. I fratelli Billy e Jimmy Lee saranno i protagonisti, accompagnati da Marian, Uncle Matin e altri 9 personaggi, per un totale di 13 combattenti.

Come da tradizione parliamo di un picchiaduro a scorrimento in cui i giocatori, da soli o in compagnia di un amico nella modalità cooperativa multiplayer, dovranno darla di santa ragione a chiunque oserà mettersi sul loro cammino, sullo sfondo di una New York devastata da una guerra nucleare dove ogni giorno si combatte per la sopravvivenza.

Una peculiarità di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è l'introduzione di elementi Roguelite, grazie alla funzione di selezione dinamica delle missioni. L'ordine in cui sceglierete la missione da svolgere ne influenzerà la lunghezza, il numero di nemici e la difficoltà complessiva e al loro termine potrete acquistare dei potenziamenti causali oppure conservare i risparmi per rianimare i personaggi durante le missioni.