Final Fantasy 12: il cosplay di Fran di Irini Tsanaka sfoggia tutto il fascino della Viera

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Final Fantasy 16 in esclusiva su PS5 e per ingannare l'attesa Irini Tsanaka, conosciuta sui social anche come grayoranges, ci propone un riuscito cosplay di Fran, uno dei personaggi principali di Final Fantasy 12.

Fran è una Viera, una razza di esseri umanoidi con tratti fisici simili ai conigli che popola il mondo di Final Fantasy 12. Ha lasciato la sua terra natia per esplorare il mondo, diventando in seguito compagna del pirata Balthier e meccanica della loro nave, con cui viaggiano per tutta Ivalice per mettere le mani su sfarzosi bottini. Ha un carattere molto calmo e pragmatico e in generale è una donna di poche parole, ma nonostante tutto è diventato uno dei personaggi più famosi della serie di Square Enix.

È davvero difficile muovere qualche critica al cosplay realizzato da Irini Tsanaka che è davvero di ottima fattura. In particolare, come potrete vedere nelle immagini qui sotto, il costume iconico di Fran, una sorta di armatura metallica molto rivelatrice, è stato ricreato alla perfezione, così come la lunga chioma bianca e i tratti da coniglio caratteristici di questo personaggio.

