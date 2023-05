World of Warcraft, il cosplay di Jaina Marefiero da narga_lifestream rapisce con lo sguardo

Jaina Marefiero è senza dubbio uno dei personaggi più iconici di World of Warcraft, e il nuovo cosplay di narga_lifestream dona alla coraggiosa combattente una marcia in più, nella fattispecie uno sguardo che rapisce.

A pochi giorni dall'aggiornamento 10.1 di World of Warcraft. Dragonflight, l'MMO di Blizzard non smette dunque di essere popolare anche fra i cosplayer, che tengono in grandissima considerazione lo straordinario immaginario creato per la serie.

Per quanto riguarda invece il personaggio interpretato da Nadia, Jaina è una delle maghe più potenti di Azeroth, figlia di Daelin e Katherine Marefiero, nonché specializzata negli incantesimi legati all'acqua e al ghiaccio. Governa la città di Theramore.

Se vi piacciono i lavori di narga_lifestream, abbiamo qualcosa in comune. Fra i suoi ultimi cosplay vi segnaliamo senz'altro Ashley da Resident Evil 4, Tifa Lockhart da Final Fantasy 7, Ciri in versione samurai da The Witcher 3: Wild Hunt e la combo di Annie, Pieck ed Eren da L'Attacco dei Giganti.