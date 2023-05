PlayStation supera Xbox di 4 volte nelle vendite console in Europa, dice l'UE

In base al documento pubblicato dalla Commissione Europea sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, con il quale l'ente regolatore ha dato il via libera all'operazione, emerge anche il fatto che PlayStation supera di 4 volte Xbox nelle vendite console in Europa.

Come abbiamo visto, la Commissione Europea ha dato il suo via libera all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che al momento rimane bloccata solo dalla CMA britannica. In un discorso effettuato da Margrethe Vestager, commissaria europea per quanto riguarda la competizione, poi trascritto direttamente sul sito ufficiale della Commissione Europea, emergono alcuni dati relativi alla situazione attuale sul mercato europeo dei videogiochi.

Non solo, la ricerca effettuata dall'UE fa luce anche specificamente su Activision, ridimensionando il ruolo ricoperto dal publisher sul mercato europeo complessivo, riferendo che l'importanza dell'etichetta e di Call of Duty risalta soprattutto se si prende in considerazione lo specifico ambito degli shooter.

"Una scoperta importante è stata il fatto che le quote di mercato complessive di Microsoft e Activision sono generalmente basse in Europa", ha spiegato Vestager, "È solo quando si prendono in considerazione segmenti specifici come gli sparatutto che si possono trovare percentuali superiori al 20%", ha spiegato.

Inoltre, per quanto riguarda le console, emerge il dato riferito in apertura, ovvero che PlayStation e Xbox viaggiano con un rapporto di 4:1 sul mercato, in termini di vendite: "Per quanto riguarda le console, Sony con PlayStation vende circa 4 volte più di quanto Microsoft faccia con Xbox".

Questi elementi contribuiscono a spiegare la decisione presa dalla Commissione Europea: "Considerando questo contesto, non pensiamo che l'acquisizione possa sollevare un problema in termini verticali. È noto che Call of Duty sia un franchise di shooter molto popolare, ma consideriamo che Microsoft non voglia auto-danneggiarsi fermando le vendite della serie a una base di giocatori molto più ampia come quella di PlayStation. I nostri colleghi della CMA su questo sono d'accordo e alla fine hanno raggiunto la stessa conclusione".

In effetti, sul fronte specifico delle console anche la CMA non ha potuto obiettare più di tanto, visto che i dati sono incontrovertibilmente a favore di Sony, ma si è voluta concentrare sull'ipotetica evoluzione del mercato del cloud gaming per imporre il blocco. Nel frattempo, Microsoft ha fatto appello contro tale decisione da parte dell'UK, accusando la CMA di aver commesso gravi errori di valutazione.