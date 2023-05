Fortnite: Capitolo 4 Stagione 3, arriva Optimus Prime dai Transformers?

Fortnite: Capitolo 4 Stagione 3 potrebbe ospitare Optimus Prime dai Transformers come personaggio speciale, in base a quanto riferito dal noto leaker HYPEX nelle ore scorse, introducendo dunque una skin molto particolare alle varie possibilità del gioco Epic Games.

Tutto parte da un'immagine trapelata online da parte di HYPEX, considerato un leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda Fortnite in particolare, che ha anticipato con successo diverse altre aggiunte viste in precedenza nel gioco Epic games. Potete trovare l'immagine a questo indirizzo, e la presenza di Optimus Prime risulta evidente.



Nonostante delle proporzioni non proprio azzeccate, il capo degli Autobot sembra destinato a fare il suo ingresso all'interno di Fortnite come personaggio giocabile, con un design piuttosto vicino a quello classico, piuttosto che quello utilizzato nei film, ma con un'interpretazione che resta comunque particolare.

L'immagine in questione sembra riferirsi a una schermata di caricamento, in cui compare appunto Optimus Prime in compagnia di altri personaggi. Quello che risalta dall'immagine in questione, peraltro, è anche lo scenario: sembra trattarsi di una giungla lussureggiante, che potrebbe rappresentare anche una caratteristica della prossima stagione di Fortnite.

L'arrivo di Optimus Prime dovrebbe peraltro essere prossimo, considerando che la data d'uscita, sempre in base al leaker in questione, sarebbe il 9 giugno 2023, ovvero la data in cui è prevista la conclusione dell'attuale Stagione 2. Nel frattempo, Fortnite si è aggiornato alla v24.40, con Modalità Classifica per Battaglia Reale e Zero Costruzioni.