Fortnite: update v24.40 rinviato, vediamo nuova data e orario

Fortnite doveva ottenere l'update v24.40 nella giornata di oggi, ma Epic Games ha deciso di effettuare un breve rinvio per l'aggiornamento, che è stato spostato di poco ma in maniera comunque significativa, come vediamo dalla nuova data e orario segnalati dalla compagnia.

Il nuovo programma prevede dunque il rilascio dell'aggiornamento alla v24.40 di Fortnite per il 17 maggio, alle ore 10:00 del mattino, secondo l'orario italiano. Non ci sono comunicazioni sulla durata del mantenimento offline dei server del gioco, ma solitamente ci vuole almeno un'ora per consentire tutta la procedura.



Il nuovo update si presenta molto interessante, anche se non si tratta di una delle novità maggiori dell'anno. In ogni caso, porterà con sé vari elementi cosmetici, nuovi miglioramenti, una collaborazione con Spider-Man: Into the Spider-Verse e varie altre novità.

Tra le cose più interessanti c'è l'introduzione della modalità Classifica per Battaglia Reale e Zero costruzioni: verranno introdotti i ranghi in Modalità Classifica tra Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Élite, Campione e Unreal. Da Bronzo a Diamante ci saranno tre sotto-ranghi e i restanti sono invece singoli.

Ci saranno poi delle divisioni in Stagioni anche per la Classifica, partendo dalla Stagione Zero con l'arrivo dell'update 24.40 e fino al Capitolo 4: Stagione 3 della Battaglia Reale. Potete trovare tutte le informazioni nella news sui dettagli della Modalità Classifica per Battaglia Reale e Zero Costruzioni.