Avatar: La Via dell'Acqua su Disney+, annunciata la data d'uscita in streaming ufficiale

Avatar: La Via dell'Acqua arriverà presto in streaming su Disney+, ora c'è la data d'uscita ufficiale per il film in streaming, che sarà disponibile per gli abbonati al servizio dal 7 giugno 2023, all'interno delle novità previste per il prossimo mese.

Il film da record di James Cameron, capace di generare incassi da oltre 2 miliardi di dollari, ha effettuato un percorso trionfale nelle sale cinematografiche e ora, dopo l'annuncio della versione in digitale, si appresta ad arrivare anche nel circuito in streaming.

L'arrivo è dunque fissato per il 7 giugno 2023 su Disney+, includendo anche vari contenuti extra che gettano luce su vari retroscena della creazione di questo kolossal fantascientifico tra interventi del regista, degli sceneggiatori e degli attori coinvolti.

Avatar: La Via dell'Acqua è il terzo film con il maggior incasso di sempre in termini di box office globale, avendo raggiunto 2,32 miliardi di dollari al botteghino. È stato candidato a vari premi Oscar e vincitore di quello per i migliori effetti visivi.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell'Acqua si riallaccia al capostipite raccontando la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli) e del pericolo che li insegue, con la necessità di trovare un posto sicuro e proteggere la propria famiglia e l'ambiente circostante. Anche in questo caso, il tema sotteso ha molto a che fare con la natura e l'ambiente, minacciati dall'avanzamento tecnologico e lo sfruttamento delle risorse, in una notevole rappresentazione degli scenari prevalentemente marini di Pandora.

Nonostante la riduzione di contenuti in vista per Disney+, il mese di giugno 2023 si presenta comunque molto interessante, a partire proprio da Avatar: La Via dell'Acqua.