The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tutte le armature e come ottenerle

Le armature si trovano nei negozi dei centri di Hyrule, nascoste in forzieri dimenticati, come premi di cacce al tesoro e addirittura come ricompense per aver portato a termine alcuni dei compiti più lunghi difficili dell'intero gioco. Esistono anche pezzi singoli che portano grandi vantaggi, set senza i quali è impossibile compiere determinate azioni del mondo e vesti che semplicemente offrono grande difesa. In questa pagina abbiamo raccolto tutti i set di armatura di Tears of the Kingdom, assieme alla posizione e al luogo dove ottenerli .

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono presenti decine di armature diverse , molte delle quali portano effetti estremamente utili nell'arsenale di Link. Le armature sono fra le ricompense migliori che si possono ottenere per l'esplorazione, per la risoluzione di alcuni enigmi e talvolta anche per il completamento della missione principale. Gli elementi presenti nell'opera sono veramente tantissimi, specialmente in seguito alla scelta di Nintendo EPD di integrare per tutti i giocatori anche quelle che un tempo erano vesti esclusive per i possessori degli Amiibo

Tutti i set di armatura unici e come ottenerli

Vista la complessità e la lunghezza dell'argomento, non ci perderemo troppo in chiacchiere. Di seguito potete trovare tutti i set di armatura unici di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, assieme al luogo dove trovarli o alla relativa missione, con una spiegazione di cosa fanno e tutti i dettagli utili. Nelle sezioni successive, invece, troverete i set che si trovano in vendita e i singoli pezzi di armatura unici. Cominciamo!

Aspetto dell'Antico Eroe

Questo splendido set completo è la ricompensa per aver completato tutti e 152 i Sacrari presenti in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Una volta conclusi tutti i Sacrari, l'ultimo mostrerà un messaggio speciale, consegnandovi la luce finale. A quel punto dovrete raggiungere la posizione segnalata qui sotto, ovvero la balconata del Santuario del Tempio - proprio nell'area tutorial - e troverete il forziere che lo contiene. Apparentemente, questo è l'aspetto raffigurato sui murali, ed è attualmente in discussione se si tratti effettivamente di un antico eroe o semplicemente del mondo in cui il popolo Zonau immaginava l'aspetto di Link.

Set degli Spiriti

Questo set è strettamente legato agli emblemi di Rospettro, nello specifico alla missione tramite la quale vi sarà possibile venderli a un mercante. Di seguito trovate il link alla nostra guida alla missione dei Rospettri, per capire dove trovare i Rospettri e questo particolare venditore. Ogni certo numero di Rospettri venduti vi ricompenserà con un pezzo di questo set, che porta alla perdita di Rupie anziché di Cuori quando si subiscono danni. Di seguito, per comodità, abbiamo lasciato la posizione dove iniziare la missione.

Set Fantasma

Oltre ad avere un livello di armatura base di 8, questo set aumenta l'attacco fisico per ogni pezzo indossato, e lo aumenta ulteriormente una volta che si indossa il set completo. Di seguito potete vedere la posizione di tutti e tre i pezzi.

Set Yiga

Questo set che aumenta la furtività di Link si trova per la prima volta facendo la missione assegnata dal Professor Rovely nel Villaggio Finterra, che vi chiederà di visitare il suo vecchio laboratorio nelle Terre di Akkala al fine di sbloccare il teletrasporto sulla Tavoletta di Pruna. Gli altri pezzi si trovano nei pressi di fortezze Yiga sparse lungo tutta la superficie di Hyrule. La mappa che abbiamo realizzato, qui sotto, è molto ampia, quindi pattugliate con attenzione le zone segnalate in rosso.

Set Zonau

Questi antichi pezzi di armatura Zonau sono in grado di aumentare la capienza delle vostre batterie, proprio come di solito il cibo riesce ad aumentare temporaneamente le vostre statistiche. Indossando il set completo, si ottiene accesso a due batterie aggiuntive da sfruttare nel modo che preferite. Ogni pezzi d'armatura si nasconde su una diversa isola nel cielo: di solito si tratta di isole molto in alto, difficili da raggiungere, e in ognuno dei punti che trovate segnalati nella mappa che abbiamo realizzato dovrete risolvere un enigma che sblocca l'accesso al forziere. Se non li trovate, il metodo migliore è attivare il Sensore Compendio e tramite la foto di un qualsiasi forziere rintracciarli proprio come fareste con i Sacrari.

Set Arrampicata

Il set da armatura da arrampicata aumenta la velocità di arrampicata per ogni pezzo indossato. Utilizzando tutto il set in contemporanea, invece, diminuisce considerevolmente il vigore consumato per effettuare i classici salti durante le scalate, pertanto è un compagno di viaggio estremamente utile per qualsiasi giocatore. I tre pezzi si nascondono in tre grotte, una a Hyrule Centrale e due nelle Terre di Ranel. Nella mappa che segue potete vedere la posizione esatta delle grotte.

Set Barbaro

Il set di armatura da barbaro, come il set da arrampicata, fa parte dei Tesori di Lambda, e anche in questo caso si trova in delle grotte sparse per la zona centrale di Hyrule. Questo set riduce il consumo di stamina e il tempo di carica degli attacchi caricati, quindi è perfetto per aumentare i danni delle armi pesanti. Di seguito, come di consueto, trovate l'area delle entrate di tutte le grotte.

Set Gomma

Eccoci a un altro Tesoro di Lambda, un set di armatura di gomma che è di conseguenza completamente isolante. Annulla i danni elettrici per ogni pezzo indossato e rende completamente immuni ai fulmini equipaggiando il set completo, pertanto rappresenta un eccellente strumento per affrontare i temibili Griock elettrici. Di seguito abbiamo segnalato la posizione di tutte e tre le caverne.

Set Minatore

L'armatura da minatore emette luce per ogni pezzo indossato, garantendo una sorta di grossa aura luminescente una volta conquistati tutti i pezzi. Il suo funzionamento tuttavia non è chiaro, nel senso che noi l'abbiamo trovata nelle posizioni segnalate di seguito, ma è possibile che i pezzi risiedano nei primi tre forzieri che s'incontrano esplorando il sottosuolo. Non appena avremo notizie certe torneremo da voi, nel frattempo vi lasciamo la mappa del sottosuolo: segnata in giallo c'è la miniera centrale, che potete utilizzare come riferimento per orientarvi.

Set Spirito del Male

Questo set di armatura, appartenente al Ganondorf di Ocarina of Time, spicca per l'elevata difesa, il mantello e la capacità di aumentare la furtività. Per ottenerlo bisogna completare tre quest sparse ai tre angoli del mondo, ovvero le missioni relative ai labirinti. Ci sono tre labirinti nel mondo di gioco: quello di Akkala, all'estremo nord-est, quello di Gerudo, all'estremo sud-ovest, e quello di Oldin, all'estremo nord. Ogni labirinto è costituito da una struttura ad altezza terreno e una sovrastante, fra le isole fluttuanti. Prima bisogna completare il labirinto a terra, dopodiché bisognerà raggiungere quello in cielo.

Raggiungere i labirinti fluttuanti non è facile, e l'unico modo è utilizzare dei veicoli, perché arrivarci normalmente è pressoché impossibile. Una volta risolti anche i labirinti fluttuanti, si aprirà un baratro al centro dei labirinti del suolo nel quale potrete affrontare un Golemax Blindato, che una volta sconfitto vi ricompenserà con un pezzo d'armatura. Vi diamo giusto un paio di consigli: in primo luogo, per risolvere i labirinti vi basta entrare dall'ingresso principale e seguire le scie di ghiande seminate dagli esploratori; dunque non dovete assolutamente raccogliere le ghiande, o rischierete di perdervi. Il labirinto Gerudo, nello specifico, ha una sezione sotterranea, quindi non potrete "romperlo" semplicemente raggiungendo la cima e guardando di sotto. Per i labirinti nel cielo la storia è diversa: potrete sempre notare i terminali da attivare sulla minimappa, il che renderà molto semplice raggiungerli; vi basta cercare delle piccole stanghette nere poste in corrispondenza delle sezioni marroncine della mappa.

Set delle Braci

Questo set di armatura molto situazionale aumenta considerevolmente i danni inflitti da Link quando fa caldo, pertanto è un ottimo alleato per l'esplorazione del deserto Gerudo e soprattutto del Monte Morte. Per il resto, tuttavia, non ha grande utilità, perché non è in grado di proteggere dal calore. Di seguito trovate la posizione di ogni pezzo, tenendo a mente che sono tutti sparsi in caverne vicine al confine del Monte Morte.

Set da Planata

Questo set di armatura in tre pezzi migliora considerevolmente il controllo aereo di Link, specialmente quando si entra in modalità caduta libera. Ogni pezzo è legato a una sfida di velocità che vi viene proposta da un Golem Zonau su determinate isole nel cielo. Ovviamente qui sotto trovate la posizione delle tre isole specifiche, ma sappiate che per ottenere l'armatura dovrete completare la prova, e che per potervi prender parte è invece necessario offrire una carica di energia Zonau.

Set Guardia Reale

Questo set non ha alcuno scopo se non quello di farvi impersonare i soldati della guardia reale di Hyrule. Tutti i pezzi si trovano nel Castello di Hyrule, pertanto per potervela procurare dovete aver ottenuto accesso a questo luogo. I pezzi sono molto ben nascosti: uno si trova nella stanza di Zelda, uno si trova dietro una libreria della biblioteca da spostare con Ultramano, mentre l'ultimo ammetto che non mi ricordo in quale sala si trova, ma fortunatamente ho segnato la posizione sulla mappa.

Set di Tingle

La tunica della "fata" più bella di Termina e degli oceani di The Wind Waker torna anche in Tears of the Kingdom, sparsa in tre grotte posizionate nell'area sud del mondo di gioco. Indossando il set completo, durante la notte la velocità di Link sarà raddoppiata.

Set Divinità Vendicativa

L'armatura da Divinità Furiosa pescata direttamente da Majora's Mask sarà probabilmente la prima caccia al tesoro in cui vi imbatterete. Si tratta di un'armatura molto forte, che aumenta i danni inflitti per ogni pezzo indossato e li aumenta ulteriormente utilizzando il set completo. La missione per ottenerla si avvia poco a nord dello Stallaggio alla base del Monte Morte, arrivando da sud della montagna. Dovrete recuperare i tre pezzi sparsi nel mondo di gioco, e prendendoli tutti otterrete anche uno spadone unico. I tre pezzi si trovano nello Stagno Testadimorto, ad Akkala, nell'Albero Millenario, a Hyrule Centrale, e in un sotterraneo in cima alla Fortezza di Akkala. Di seguito potete trovare le posizioni segnate sulla mappa.

Set Link Oscuro

La tunica da Link Oscuro è una ricompensa relativa ai Poo e soprattutto alle Statue Stregonesche che si nascondono nei sotterranei di Hyrule. Il set ha ottime difese e aumenta la velocità di Link al buio, mentre se volete maggiori informazioni su come sbloccarla vi consigliamo di visitare la nostra guida ai Poo e alle Statue Stregonesche. Nella foto di seguito lasceremo la posizione della prima Statua Stregonesca, che si trova proprio nel Forte di Guardia di Hyrule, ma non interagirà con voi finché non le mostrerete almeno un Poo.

Set delle Tenebre

Il set delle tenebre è la ricompensa principale per la missione dei Poo e delle Statue Stregonesche. Quando avrete trovato quattro statue, quest'armatura che resiste al miasma finirà dritta nell'inventario di questi particolari mercanti legati al sottosuolo. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla guida ai Poo e alle Statue Stregonesche. Di seguito invece potete vedere la prima, con la quale sarà possibile localizzare le altre.

Set Anfibio

Questo set di armatura permette a Link di arrampicarsi sulle superfici scivolose, di fatto annullando gli effetti della pioggia sulle pareti rocciose. Indossando il set intero diventa possibile scalare qualsiasi tipo di terreno. L'ottenimento di questa particolare tuta è legato al completamento delle missioni della Gazzetta Quadrifoglia. Dopo aver visitato la sede, che potete vedere nell'immagine qui sotto, dovrete completare una missione secondaria in ciascuno dei 15 stallaggi presenti a Hyrule. Per sapere la posizione degli stallaggi potete invece dare un'occhiata alla nostra guida ai cavalli.

Set da Soldato

Quest'armatura molto resistente si trova esattamente al di sotto del Forte di Guardia di Hyrule. Entrando nel rifugio di emergenza al centro della piazza, di fronte alla ragazza che sta pulendo la stanza, è possibile spostare un paio di massi per svelare l'ingresso del lunghissimo passaggio segreto che conduce fino al Castello di Hyrule. Nelle gallerie sotterranee, in varie prigioni sono nascosti tutti e tre i pezzi dell'armatura. Non vi resta che entrare nei tunnel e distruggere tutti i massi crollati per svelare le stanze che ospitano i vari pezzi.

Set del Fulmine

Questo particolare set - che aumenta l'attacco nel cuore della tempesta - fa parte della missione principale, quindi vi consigliamo di evitare di proseguire in caso vogliate evitare qualsiasi genere di spoiler. Questo è il penultimo avvertimento... e questo invece era l'ultimo avvertimento. Per ottenere quest'armatura è necessario addentrarsi nelle Terre di Firone e risolvere gli enigmi degli Zonau con l'aiuto di Tauro, il ricercatore di Calbarico. Ai piedi delle statue di drago con il collo più lungo si trova infatti l'ingresso di tre piccole alcove che ospitano gli scrigni con ciascun pezzo del set. Nell'immagine seguente abbiamo indicato la posizione dove iniziare la ricerca delle teste di drago. Il set aumenta enormemente la potenza d'attacco durante le tempeste di fulmini.

Set del Risveglio

Il set del Link di Link's Awakening si trova in tre pezzi sparsi nella zona centro occidentale di Hyrule. Come la maggior parte di questi set, non porta benefici particolari.

Set dei Cieli

Il set del Link di Skyward Sword si trova in tre pezzi sparsi nel sottosuolo di Hyrule. Come piccola parte di questi set, aumenta l'attacco fisico.

Set del Tempo

Il set del Link di Ocarina of Time si trova in tre pezzi sparsi nel sottosuolo di Hyrule. Come piccola parte di questi set, aumenta l'attacco fisico.

Set Crepuscolo

Il set del Link di Twilight Princess si trova in tre pezzi sparsi nel sottosuolo di Hyrule. Come piccola parte di questi set, aumenta l'attacco fisico.

Set Selvaggio

Questo set di armatura, in Breath of the Wild, si otteneva originariamente completando tutti e 120 i Sacrari presenti nell'opera. In questo caso, i pezzi sono nascosti al di sotto dei fossili giganti protagonisti della rispettiva missione secondaria. Di seguito potete trovare una mappa del sottosuolo con le posizioni esatte. Abbiamo dovuto ridurre lo zoom della mappa sotterranea al minimo per poterli racchiudere tutti nella stessa immagine.

Set dei Venti

Il set del Link di The Wind Waker si trova in tre pezzi sparsi in tutto il sottosuolo di Hyrule. Come la maggior parte di questi set, non porta benefici particolari.

Set Eroe

Chiudiamo questa raccolta di armature uniche con il set dell'Eroe, che richiama la leggendaria tunica del primo Link del 1986. I pezzi si possono trovare anche in questo caso sparsi per l'intero sottosuolo di Hyrule.