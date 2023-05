The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, guida ai Poo e alle Statue Stregonesche

Andando nel sottosuolo di Hyrule, uno dei primi elementi che cattura l'attenzione in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono i Poo. Queste piccole anime luminose sono un retaggio dell'eredità di Ocarina of Time, dell'epoca in cui si potevano imbottigliare i cosiddetti Poe per venderli a un misterioso soggetto incappucciato.

Ebbene, in quest'opera i Poo sono una valuta corrente utilizzata da una serie di venditori presenti dentro e fuori del sottosuolo, volenterosi di mettere a vostra disposizione una serie di ricompense uniche, ma soprattutto di permettervi di ricomprare alcuni oggetti unici che potreste perdere o distruggere nel corso dei vostri viaggi. In questa guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tratteremo proprio il funzionamento dei Poo, le ricompense, la posizione delle Statue Stregonesche e le cose più interessanti che si possono acquistare dai mercanti.