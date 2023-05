Xbox Showcase: tra gli annunci anche giochi in uscita tra oltre un anno, dice Jez Corden

Stando a Jez Corden, giornalista di Windows Central, Microsoft durante l'Xbox Games Showcase 2023 presenterà alcuni giochi che arriveranno sul mercato anche tra più di un anno, al contrario di quanto visto in passato.

Come forse saprete, l'obiettivo delle ultime edizioni della conferenza estiva verdecrociata è sempre stato quello di includere solo giochi in uscita entro 12 mesi dall'evento. Certo, ci sono stati casi di titoli che non hanno rispettato questa regola a causa di rinvii, vedi Starfield ad esempio, ma sono una minoranza rispetto al totale.

Tuttavia secondo Corden quest'anno Microsoft cambierà strategia visto che alcuni dei giochi di cui ha sentito parlare dalle sue fonti usciranno tra più di un anno. Il che tutto sommato ci sembra un'ipotesi plausibile, se consideriamo i numerosi studi first-party di Microsoft, alcuni dei quali lavorano a più progetti contemporaneamente, come Arkane, o che da tempo ormai non hanno mostrato nulla di concreto, come The Coalition (che pare sia completamente concentrata su Gears 6). Sicuramente tra i giochi in sviluppo ce ne saranno alcuni già pronti per essere presentati al grande pubblico, ma non proprio vicinissimi alla pubblicazione.

In ogni caso prendete queste informazioni per quello che sono, ovvero delle indiscrezioni senza conferma ufficiale. Nel frattempo vi ricordiamo che l'Xbox Games Showcase & Starfield Direct è in programma per le 19:00 italiane di domenica 11 giugno.