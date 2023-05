Dopo Redfall, Arkane ha iniziato i lavori su un nuovo gioco

Arkane Studios sembra sia al lavoro su un nuovo gioco, subito dopo il lancio di Redfall ma probabilmente anche da prima di questo, in base a quanto emerge da alcuni annunci di lavoro da parte del team di Xbox Game Studios.

Questo ovviamente non significa che Redfall verrà automaticamente abbandonato, visto che rientra nelle procedure standard di un team il fatto di iniziare a lavorare a un nuovo progetto anche in parallelo con un altro in fase più avanzata di sviluppo, dunque questo misterioso titolo è probabilmente in lavorazione già da tempo.

Tra gli annunci di lavoro, troviamo per esempio quello per un Build Engineer a cui è richiesto supporto per lo sviluppo del nuovo "titolo tripla A" in lavorazione presso Arkane. Da notare che l'annuncio riguarda proprio Arkane Austin, ovvero il team responsabile di Redfall, mentre non viene menzionata Arkane Lyon, considerata il team storico principale dell'etichetta, che evidentemente sta lavorando anch'essa a un nuovo gioco.

Impossibile sapere ancora di cosa si tratti, anche se in molti sperano in un ritorno a una proprietà intellettuale nota come Dishonored o Prey. In generale, i fan vogliono vedere Arkane riprendersi al più presto dopo il lancio alquanto disastroso di Redfall, ma è improbabile che quest'ultimo venga abbandonato di netto dal team, il quale invece potrebbe anche riuscire a rimetterlo in carreggiata con correzioni tecniche e di contenuti.

In ogni caso, sembra che il lancio su Xbox sia andato decisamente meglio del previsto, rispetto all'accoglienza della stampa, dunque vedremo quanta strada riuscirà a fare grazie anche a Xbox Game Pass.