Redfall su Xbox potrebbe essere andato molto meglio del previsto

Redfall non è il gioco che molti si aspettavano, o anche solo semplicemente speravano. Pesantemente criticato in fase di recensione a livello mondiale, lo sparatutto di Arkane Austin non è stato trattato con i guanti nemmeno dai giocatori, che hanno giustamente criticato i problemi tecnici e non solo. Secondo i dati di True Achievements, però, Redfall è stato il secondo miglior lancio per un gioco Xbox nel 2023, dietro solo ad Atomic Heart.

Ovviamente i dati di True Achievements non rappresentano la totalità dell'ecosistema Xbox, ma ci danno un'idea in linea di massima del potenziale successo del gioco, almeno tra i fan più hardcore che si interessano di Obiettivi e affini. A dispetto delle critiche, in termini di tempo di gioco, Redfall è stato il terzo gioco più giocato dagli utenti di True Achievements nella settimana conclusa il 7 maggio 2023, dietro solo a Fortnite e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ripetiamo che si tratta di dati parziali, ma considerando le enormi critiche rivolte al gioco ci si poteva aspettare numeri inferiori. La spiegazione per questi dati è comunque semplice: Xbox Game Pass ha dato a molti la possibilità di provare il gioco senza investimenti di denaro aggiuntivi. Non a caso, infatti, su Steam Redfall è un insuccesso e ha perso oltre il 70% dei giocatori in quattro giorni.

Redfall è inoltre un gioco di un genere di punta, ovvero uno sparatutto multigiocatore (cooperativo, precisamente). Ovviamente bisognerà vedere se gli utenti continueranno a giocare anche questa settimana e le successive.

Redfall rimane in ogni caso un gioco migliorabile; Phil Spencer ha infatti detto: "abbiamo deluso le aspettative dei giocatori Xbox".