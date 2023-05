Zelda: Tears of the Kingdom, i dungeon tornano e non sono come quelli di Breath of the Wild

Secondo quanto indicato da Nintendo, all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom saranno di nuovo presenti i dungeon. Non saranno inoltre come quelli di Breath of the Wild.

L'informazione è stata riportata da Hidemaro Fujibayashi, game director di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Fujibayashi ha spiegato che i dungeon sono cambiati rispetto a quelli di Breath of the Wild affermando: "Sono cambiati rispetto al gioco precedente. Per esempio, c'è un dungeon che si collega direttamente alla superficie di Hyrule. Se ci si tuffa dal cielo direttamente nel dungeon, si attiva un evento. Pensiamo che questa sarà una nuova esperienza che non era possibile vivere nel gioco precedente".

Il Technical Director Takuhiro Dohta ha dichiarato che i dungeon di Tears of the Kingdom sono "unici per i rispettivi ambienti". "Quindi pensiamo che sarete in grado di apprezzare l'ampia varietà di caratteristiche regionali", ha spiegato.

L'Art Director Satoru Takizawa ha detto che i quattro dungeon delle Bestie Divine in Breath of the Wild avevano un design simile l'uno all'altro, mentre i dungeon di Tears of the Kingdom saranno più distinti l'uno dall'altro. "Questa volta i dungeon sono enormi e ognuno ha un aspetto e un'atmosfera regionali, proprio come nei giochi tradizionali di The Legend of Zelda", ha detto Takizawa. "Pensiamo che rappresenteranno una sfida soddisfacente per i giocatori. È stata sicuramente una sfida svilupparli!"

