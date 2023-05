Activision Blizzard: l'UE starebbe per approvare l'acquisizione da parte di Microsoft, per Reuters

Secondo la testata Reuters, le autorità antitrust dell'UE sono pronte ad approvare l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft Xbox per un valore di 69 miliardi di dollari. Il tutto dovrebbe avvenire la prossima settimana. Secondo la testata, la data di annuncio dell'approvazione dovrebbe essere il 15 maggio.

Reuters afferma che la fonte sono "persone che hanno familiarità con la questione". Ovviamente non abbiamo modo di verificare tali fonti e per il momento tutto rimane un rumor e nulla più.

Nel caso però fosse tutto vero, l'autorizzazione della Commissione europea arriverebbe quasi tre settimane dopo che l'autorità britannica per la concorrenza (CMA) ha bloccato l'operazione, la più grande di sempre nel settore dei videogiochi, per il timore che possa ostacolare la concorrenza nel settore del cloud gaming. Si dovrà quindi capire in che modo Microsoft procederà. Forse molto dipenderà dalla scelta dell'antritrust USA.

La Commissione, che aveva fissato la scadenza al 22 maggio per la sua decisione, non ha voluto commentare il report di Reuters, come è comprensibile. Per il momento possiamo solo attendere informazioni ufficiali che pare arriveranno tra pochi giorni.