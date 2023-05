GameStop: PlayStation 5 è disponibile per l'acquisto, anche a rate a Tasso Zero

Fino al 17 maggio 2023 è possibile acquistare presso tutti i punti vendita GameStop Italia un'ambitissima PlayStation 5. La console di nuova generazione di Sony è disponibile in diverse configurazioni (Base, Digital, con diversi giochi), tutte acquistabili anche in comode rate a Tasso Zero grazie a PagoDil. Presso i punti vendita sarà possibile anche acquistare il Controller Wireless Dualsense Edge, il visore per la realtà virtuale PS VR2 o anche credito da spendere sul PlayStation Store.

Tutte le promozioni possono essere trovate a questo indirizzo.

Dopo averla desiderata per anni, da qualche mese è finalmente più facile trovare PlayStation 5 nei negozi, ma non solo. La nuova console di Sony comincia ad essere al centro di alcune interessanti iniziative che consentono ad un maggior numero di appassionati di entrare nella nuova generazione senza dover pagare tutto sul momento: una di queste è l'iniziativa di GameStop Italia che presso i suoi punti vendita dà la possibilità di portarsi a casa una PS5 e di pagare poi in 10 comode rate a Tasso Zero grazie a PagoDil. Grazie a questa iniziativa è possibile acquistare una PlayStation 5 Standard con 10 rate da 54,99 euro. PS5 Digital sarà vostra con 10 rate da 44,99 euro, mentre una PS5 standard con Resident Evil 4 Remake e Immortals Fenyx Rising potrà essere vostra con 59,99 euro al mese per 10 mesi.

Non solo, presso i punti vendita sarà possibile portare la vecchia console e ottenere fino a 250 euro di valutazione, oltre che trovare i più recenti accessori per la vostra console, come il Controller Wireless Dualsense Edge a 239,98 euro o il visore PS VR2 + 30€ di credito PlayStation a 599,98 euro. PlayStation VR2 è anche in bundle con Horizon: Call of the Mountain e una card da 30€ per il PS Store a 649.98 euro. Qui potete scoprire l'iniziativa nel dettaglio, mentre qui il punto vendita GameStop più vicino.

Non mancano anche le promozioni per PlayStation 4: con 299,98 euro è possibile comprare la console con The Last of Us Parte 2, mentre con 339,98 è possibile acquistare il bundle PS4+ CoD Modern Warfare 2+Headset Sades Spirit+Transformers Battlegrounds+Grip Dualshock di Dragon Ball Z Capsule Corp.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni.