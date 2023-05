Zelda: Tears of the Kingdom, i capi furono sgridati dai designer: stavano aggiungendo troppe isole

Secondo quanto svelato in un nuovo video di Nintendo, i capi del progetto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono stati rimproverati dai loro designer per aver aggiunto troppe isole nel cielo durante lo sviluppo del gioco.

Nella terza intervista di Nintendo al team di sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pubblicata oggi (10 maggio), il Game Director Hidemaro Fujibayashi ha rivelato che dopo l'aggiunta di isole disseminate nel cielo in Tears of the Kingdom i designer sono stati costretti a intervenire. Il motivo pare essere il "disordine" di quell'area.

Fujibayashi ha detto: "Le nuove azioni e l'area del cielo erano una tale novità per noi che abbiamo aggiunto un'isola del cielo dopo l'altra per testare i diversi elementi di gioco. Poi un giorno i designer ci hanno rimproverato. Dissero che avevamo reso il cielo disordinato aggiungendo troppe isole".

Dai commenti di Fujibayashi, pare di capire che i designer hanno avuto la meglio e le isole del cielo sono state leggermente ridotte di numero o volume. Non crediamo però che questo significhi che ci saranno pochi contenuti in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Va inoltre considerato che, probabilmente, uno dei limiti incontrati dai designer era di natura tecnologica: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un gioco di Switch e dà l'impressione di sfruttare appieno la console, aggiungere troppe isole avrebbe probabilmente impattato le prestazioni.

Gli sviluppatori hanno anche confermato che in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ci saranno i dungeon, ma con una modifica.