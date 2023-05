The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, giochi, guida e console su Amazon: vediamo prezzi e date

In occasione dell'arrivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch, vi ricordiamo tutti i prodotti a tema attualmente disponibili su Amazon Italia per il preordine o l'acquisto, con o senza sconti dedicati. Parliamo ovviamente del gioco, ma anche della console e dell'edizione da collezione.

Prima di tutto, vediamo l'offerta per il bundle che include due copie di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con degli adesivi. Lo sconto, acquistando il pacchetto con una seconda persona, è di 7.50€ a testa (se consideriamo gli adesivi un regalo). Se preferite comprare solo il gioco senza bundle, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è disponibile al preordine ma senza sconti. È invece già disponibile e con un leggerissimo sconto un Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Questa console non include una copia del gioco, ricordate. Infine, è già disponibile al preordine la Guida ufficiale in italiano, sia in versione standard che in versione da collezione. La data di uscita è fissata per il 16 giugno 2023.