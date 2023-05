PlayStation: Sony potrebbe aver cancellato uno sparatutto sci-fi per PS5 e PC

Sony potrebbe aver cancellato uno sparatutto multiplayer di stampo sci-fi non ancora annunciato e in sviluppo per PS5 e PC presso gli uffici di Final Strike Games. Stando ai dettagli condivise da Timur222, il gioco era in lavorazione da tre anni e sarebbero stati necessari altri due per completarlo, quindi parliamo di uno stadio piuttosto avanzato. Inoltre, a seguito della cancellazione del progetto pare sia stato licenziato il 40% della forza lavoro dello studio.

Timur222, specializzato nello scandagliare curriculum e profili LinkedIn alla ricerca di informazioni, è stato informato dell'accaduto proprio da uno degli sviluppatori licenziati. Tuttavia, dato che non parliamo di canali ufficiali è impossibile al momento verificare la veridicità di questi dettagli.

Final Strike Games è uno studio specializzato nello sviluppo e il supporto di giochi multiplayer e live service con sede a Vancouver e Seattle. Nel loro curriculum troviamo un gran numero di produzioni tripla A, tra cui Call of Duty: Warzone, Fortnite, Red Dead Redemption 2, God of War: Ascension, Fallout 76, Gears of War 4 e 5, giusto per citarne alcuni.

La homepage del sito dello studio afferma che nell'agosto del 2021 ha iniziato lo sviluppo di una nuova IP, uno sparatutto multiplayer PvP tripla A per PC e console, che potrebbe essere proprio il presunto progetto cancellato da Sony.