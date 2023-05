Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express, l'abbiamo provato in esclusiva!

Facciamo davvero fatica a capire il perché ci siano così pochi thriller tra i nostri videogiochi, forse perché è dannatamente difficile scriverne uno di qualità? Eppure investigare, nascondersi, ficcanasare e interagire con un ricco cast di possibili assassini dovrebbe essere la quintessenza di un videogioco. Forse è perché le avventure grafiche, probabilmente il genere più affine, non sono più sulla cresta dell'onda? Non è facile trovare così su due piedi una risposta, ma sappiamo che chi ne produce spesso incassa piuttosto bene (citofonare a Frogwares, quelli degli Sherlock Holmes, per ulteriori dettagli). Ecco spuntare un nuovo contendente, anche molto interessante! Dopo aver provato Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express, atteso per l'autunno del 2023 su praticamente ogni piattaforma attualmente in commercio (su PC sarà disponibile fin da subito subito su Steam, Epic Store e GOG), il titolo Microids si è piazzato subito tra i gialli interattivi più attesi da noi investigatori per gioco.

Un'amica in più Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express: il famoso treno è ancora in funzione, ma un Parigi - Venezia può arrivare a costare anche più di 3000 euro Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express è un'avventura grafica a tutti gli effetti, ma con visuale in terza persona, diverse soluzioni decisamente moderne nella risoluzione degli enigmi e un controllo diretto sul personaggio. Il gioco ha un andatura lineare e ci vedrà per buona parte del tempo ai comandi dell'ispettore Hercule Poirot, mentre all'inedito personaggio di Joanna Locke verranno affidate segmenti al di fuori del treno e più adrenalinici che però non abbiamo avuto il piacere di vedere. La particolarità del gioco è il suo proporre sia enigmi di stampo classico, con le classiche interazioni tra oggetti e scenari, che deduttivi. In un menù pensato per rappresentare le capacità logiche di Poirot, potremo collegare ciò che ci verrà detto dai passeggeri del treno con le prove che troveremo in giro, sbloccando nuovi elementi che poi potranno essere utilizzati durante il normale gameplay per andare avanti nella risoluzione dell'enigma.

Un classico nel presente Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express: il nostro eroe s'arriccia il baffo riflettendo sul da farsi Durante la prova ci è sembrato tutto molto ben pensato, ed è stato decisamente soddisfacente venire a capo dei primi ragionamenti offerti dall'avventura. Peccato la fretta, altrimenti avremmo passato volentieri un'altra ora a immergerci nell'ottima atmosfera offerta da questo promettente titolo. Gli appassionati dell'opera originale non si preoccupino, Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express è pensato anche per voi. Il gioco è ambientato nel 2023, quindi sebbene il canovaccio narrativo sia molto simile al libro (e alla miriade di film tratti da esso), sono state inserite diverse sorprese e tanti nuovi personaggi che andranno a modificare la trama in modo sostanziale e, a detta degli sviluppatori, in modo sufficiente a spiazzare anche chi ne conosce tutti i passaggi. Essendo ambientato ai giorni nostri, Poirot dovrà vedersela con problemi, e possibili soluzioni, del tutto nuove rispetto alla sua avventura sull'Orient Express del 1934.

Il baffo di Poirot Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express: le parti con Joanna Locke avranno delle tonalità totalmente diverse, e saranno più adrenaliniche Tra i giochi visti e provati durante la nostra avventura negli uffici Microids, Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express è senza alcun dubbio uno dei più belli da vedere. L'ambientazione raccolta ha permesso di lavorato più sui dettagli, inoltre i personaggi sono stati creati da Sebastian Mitton di cui abbiamo apprezzato il tratto nei due magnifici, anche dal punto di vista artistico, Dishonored. Di giochi come questo, in fondo, non ce ne sono molti, inoltre sembra fatto anche molto bene e con quest'idea delle deduzioni che potrebbe funzionare a meraviglia, e diventare una colonna portante di una serie, come rivelarsi fin troppo presto farraginosa e decisamente poco avvincente. Un'avventura del genere va giocata per bene perché la sua qualità è strettamente legata alle meccaniche investigative offerte, e a quei gangli logici che devono essere tanto oscuri quanto risolvibili. Le battute iniziali non bastano insomma a darci un'idea precisa della qualità di questo Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express, ma ci permettono comunque un certo ottimismo.

Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express è uno dei giochi più interessanti del 2023 di Microids, un'avventura investigativa come poche in circolazione dotata di un'atmosfera che ti avvolge appena sfiori il mouse (e in futuro il pad). Il resto lo faranno gli enigmi, e il modo in cui il giallo verrà dipanato attraverso il gameplay: tutto questo sarà all'altezza della qualità intravista durante la nostra breve prova?