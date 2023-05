Redfall, parla Phil Spencer: 'abbiamo deluso le aspettative dei giocatori Xbox'

Redfall purtroppo non si è rivelato l'enorme successo che molti si aspettavano da un gioco firmato Arkane, uno studio molto apprezzato. A tal proposito ha detto la sua anche Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, affermando di essere "deluso e arrabbiato" per non aver soddisfatto le aspettative della community Xbox.

"Non c'è niente di più difficile per me che deludere la community di Xbox e vedere che perde fiducia. Sono deluso e arrabbiato con me stesso", ha detto Spencer. "Ho rivisto tra me e me il processo che è avvenuto prima del lancio, ho ripensato a quando abbiamo annunciato i 60 fps e quando poi abbiamo detto che Redfall non li avrebbe avuti al lancio, il che ci si ritorto contro giustamente un paio di settimane prima dell'uscita. E il responso della critica non era quello che volevamo."

Successivamente Spencer ha spiegato che Microsoft intende lasciare piena libertà creativa ai suoi studi, come fatto ad esempio per Sea of Thieves e Hi-Fi Rush, ma al tempo stesso deve avere un flusso continuo di giochi di qualità in uscita e con Redfall in tal senso è stato mancato l'obiettivo.

"Cosa possiamo imparare? Come possiamo fare meglio? Chiaramente possiamo intervenire e fare controlli della qualità, ma una cosa che non voglio fare è andare contro le ispirazioni creative dei nostri team di sviluppo. Quando un team come Rare vuole fare Sea of Thieves, quando Obsidian vuole creare Grounded, quando Tango GameWorks vuole fare Hi-Fi Rush quando tutti si aspettavano un The Evil Within 3, voglio dare ai team una piattaforma creativa dove possono spingere le loro abilità e le loro aspirazioni, ma dobbiamo avere anche una grande selezione di giochi in continua uscita che sorprendano e soddisfino i nostri fan e in questo caso non abbiamo raggiunto questo obiettivo e per questo mi scuso."

Successivamente Spencer ha lasciato intendere che rinviare ulteriormente Redfall probabilmente sarebbe stato inutile, visto che sarebbe stato impossibile cambiare l'intera struttura del gioco. Ha inoltre promesso che il team di Arkane sta tenendo conto dei feedback della community, lavorando a una patch per supportare i 60 fps su Xbox Series X|S e gli aggiornamenti futuri.