The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come evitare gli spoiler: estensioni, plugin e consigli

Ci piacerebbe dire che siamo sorpresi, ma la verità è che non lo siamo affatto: delle copie di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sono in circolazione con largo anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale. Non è un "forse", ma una certezza, visto che online sono apparse varie conferme. Persino l'ex-presidente e COO di Nintendo of America ha detto la propria. Il problema, ovviamente, è che in questi giorni potrebbero arrivare varie anticipazioni sulla trama dell'esclusiva Nintendo Switch. La domanda che molti potrebbero quindi ora porsi è: come evitare gli spoiler di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

La risposta, che precisiamo è valida per qualsiasi tipo di gioco, film o serie televisiva, è sia scontata che complessa, quindi abbiamo deciso di realizzare un articolo nel quale vi diamo qualche suggerimento, nel caso vogliate evitare gli spoiler di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Se le anticipazioni vi piacciono, servitevi pure e fate tutte le ricerche che volete, ma ricordate di non rovinare l'esperienza degli altri giocatori.

Per molti giocare un videogioco è soprattutto un momento nel quale ci si immerge in un mondo dalle regole uniche, denso di storie, personaggi o anche solo di piccoli eventi di gameplay da scoprire. Sapere in anticipo che una certa cosa sta per accadere rovina una buona parte dell'esperienza. Inoltre, fare spoiler è un insulto verso gli sviluppatori che hanno passato anni a creare un videogioco, immaginando esattamente come presentare ogni sua componente al giocatore. Il nostro primo consiglio è: non condividete gli spoiler!

Se bastasse questa indicazione, però, questo articolo probabilmente non esisterebbe. Non perdiamo quindi altro tempo e vediamo nel dettaglio una serie di consigli e di metodi per evitare gli spoiler di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.