Xbox non potrà mai vincere la console war, ammette Phil Spencer, che punta sul Game Pass

Xbox non vincerà mai la console war con Sony. Ad ammetterlo non è stato un passante qualsiasi ma Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming, che in un'intervista concessa al podcast Kinda Funny ha spiegato come la filosofia che sta perseguendo sia quella di darà unicità all'offerta di Xbox tramite il Game Pass e i servizi collegati come XCloud.

Spencer: "Non c'è possibilità di vittoria per Xbox nel rimanere nella scia di qualcun altro. Dobbiamo andare avanti e fare le nostre cose con Game Pass, con ciò che facciamo con xCloud e nel modo in cui costruiamo i nostri giochi."

Spencer ha anche aggiunto che le sorti della console war non cambieranno anche nel caso in cui Starfield sia un titolo da 11/10, perché ormai la strada è tracciata.

Più che un ammissione quella di Spencer è un modo per ribadire una filosofia che Xbox persegue ormai da anni. Soprattutto con l'ultima generazione di console la vendita dell'hardware è stata messa in secondo piano rispetto alla promozione del suo servizio in abbonamento, tanto da disinteressarsi completamente alla corsa a chi vende più console con Sony.

Nella stessa intervista Spencer ha parlato dei problemi di Redfall, ammettendo di aver deluso le aspettative dei giocatori.