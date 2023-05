Microsoft e Activison: Phil Spencer è fiducioso sull'acquisizione, critica il verdetto del CMA

Durante un'intervista con Kinda Funny, Phil Spencer è tornato a parlare pubblicamente dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per la prima volta dopo la bocciatura dell'antitrust britannico, dichiarando che nonostante tutto rimane fiducioso sulla buona riuscita di questa manovra da ben 69 miliardi di dollari.

"Rimaniamo fiduciosi, nonostante le novità arrivate dal CMA nel Regno Unito che vuole bloccare l'acquisizione. Faremo appello per quel verdetto e continueremo a lavorare con l'Unione Europea e con l'FTC. "

Successivamente il boss di Xbox, ha criticato il verdetto del CMA strettamente legato al cloud gaming, dato che a suo avviso si basa su un mercato che fondamentalmente ancora non esiste.

"La decisione del CMA è stata deludente. Abbiamo discusso con loro per un anno. Hanno definito un mercato per il cloud che a mio avviso oggi ancora non esiste e che in questo contesto potremmo impedire ad altri di competervi. Ma noi faremo appello e Microsoft rimane molto, molto impegnata nel portare a termine l'acquisizione".

Successivamente Spencer ha affermato che l'acquisizione di Activision Blizzard è importante in quanto permette di accelerare la strategia di Xbox per il futuro, ma che non è fondamentale per portarla avanti, il che è quanto stato detto ai dipendenti della compagnia, secondo un report di Bloomberg.

Nella stessa intervista, Spencer ha parlato di Redfall e ha ammesso di aver deluso le aspettative dei giocatori Xbox.