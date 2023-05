Star Wars: su Steam e GOG sconti su tutti i videogiochi della serie per lo Star Wars Day

Come saprete, il 4 maggio è lo Star Wars Day e per l'occasione sono stati messi in sconto tutti i titoli della serie su GOG e Steam, con saldi dedicati che faranno sicuramente felici gli appassionati.

Saldi di Star Wars su Steam

Saldi di Star Wars su GOG

Tra i giochi in offerta segnaliamo Star Wars: Battlefront II, l'ultimo sparatutto online dedicato alla serie di DICE, il simulatore spaziale Star Wars Squadrons, il vecchiotto ma sempre valido strategico Star Wars: Empire at War, i due classici Star Wars: Knights of the Old Republic, che rimangono ancora tra le esperienze migliori in ambito videoludico tra le molte dedicate alla serie.

A nostro gusto vi consigliamo Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, uno sparatutto in prima persona dal level design eccezionale, l'action LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, che riprende tutto il meglio della serie LEGO dedicata e Star Wars Jedi: Fallen Order, così da dare un tocco di modernità al tutto.