Xbox Showcase: saranno annunciati dei nuovi giochi, conferma Phil Spencer che punta alla trasparenza

Durante una lunga e interessante intervista concessa al podcast Kinda Funny, Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, ha avuto modo di parlare anche dell'Xbox Showcase dell'11 giugno, ribadendo che nel corso dell'evento saranno annunciati dei nuovi giochi e che saranno dati aggiornamenti su alcuni di quelli già presentati.

Spencer ha anche detto di non voler sopravvalutare troppo lo showcase, perché la trasparenza è la migliore politica da praticare nel mondo dei videogiochi.

Spencer: "Penso che la trasparenza sia la migliore politica nel mondo dei videogiochi, quindi non cercherò di sopravvalutare lo Showcase, ma annunceremo alcune cose che le persone non hanno visto, alcuni nuovi giochi e daremo aggiornamenti ad alcune delle cose già annunciate."

Di fatto Spencer ha ribadito quanto già comunicato da Microsoft annunciando data e orari dell'evento. Giustamente non ha fornito dettagli su cosa sarà presentato, ma non era certo un'intervista il momento giusto per farlo.

Naturalmente potete seguire con noi gli eventi di Microsoft sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove commenteremo in diretta tutti gli annunci, i giochi e i trailer mostrati. A tal proposito vi invitiamo a iscrivervi al canale se già non lo avete fatto, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle nostre livestream.