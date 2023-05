LEGO 2K Drive: svelati i dettagli delle Stagioni e dei Drive Pass gratis e premium

2K e LEGO hanno svelato nuovi dettagli sui contenuti post-lancio di LEGO 2K Drive, in particolare per quanto riguarda le quattro Stagioni Drive Pass, che introdurranno una serie di ricompense gratuite per tutti i giocatori e altre premium a pagamento.

A partire dalla Stagione 1 del Drive Pass a giugno e in tutte le successive verranno aggiunte nuove sfide e 100 livelli di ricompense gratuite da ottenere, come nuovi piloti, adesivi, decorazioni per veicli, suoni e molto altro ancora. Inoltre nel primo anno dalla pubblicazione del gioco verrà aggiunto anche un nuovo bioma.

In aggiunta è possibile acquistare il Premium Drive Pass per ogni singola stagione o il Drive Pass Anno 1 che include quelli delle Stagioni 1-4, il veicolo Awesome Pizza e 550 gettoni da utilizzare nell'Emporio di Unkie. Il pass premium permette di ottenere ulteriori premi rispetto a quello gratuito, tra cui nuovi veicoli di case automobilistiche famose come Dodge e Nissan.

È importante precisare che rispetto ad altri giochi, le ricompense delle Stagioni del Drive Pass di LEGO 2K Drive non hanno limiti di tempo, quindi è possibile ottenerle in qualsiasi momento e con il proprio ritmo.

LEGO 2K Drive sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2023 per Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam ed Epic Games Store. Il Drive Pass Anno 1 è incluso anche nella LEGO 2K Drive Awesome Edition e nella Awesome Rivals Edition, oltre che per l'acquisto individuale.