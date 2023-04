Xbox: Spencer avrebbe detto ai dipendenti che l'acquisizione di Activision non è fondamentale

Stando a quanto dichiarato da una fonte di Bloomberg, nelle scorse ore pare che Phil Spencer abbia rassicurato i dipendenti della divisione Xbox di Microsoft affermando che l'acquisizione di Activision Blizzard non è fondamentale per i piani futuri della compagnia.

Come sappiamo ieri l'antitrust inglese ha bocciato l'acquisizione per rischio di monopolio nel mercato del cloud in Regno Unito, un duro colpo che potrebbe far saltare definitivamente la trattativa.

Secondo le informazioni condivise dalla fonte anonima di Bloomberg, il capo di Xbox avrebbe ribadito la delusione della compagnia per il verdetto della CMA, affermando che ciò rallenterà l'approvazione della manovra, che comunque Microsoft proverà a perseguire anche in futuro, come già confermato dal presidente Brad Smith.

Spencer inoltre avrebbe dichiarato che Microsoft con l'acquisizione intendeva velocizzare i suoi piani di espansione nel mercato del gaming, ma che tuttavia non rappresenta l'intera strategia della compagnia in questo settore, che proseguirà a prescindere dal suo esito.

In pratica Microsoft continuerà a investire nel settore e a far crescere l'ecosistema verdecrociato anche senza Activision Blizzard, cosa che in molti comunque danno per scontato, anche considerando i numeri crescenti del Game Pass, che hanno permesso alla divisione Xbox di registrare il secondo miglior terzo trimestre di sempre, nonostante il netto calo delle vendite hardware.

In ogni caso tenete presente che le informazioni riportate qui sopra non sono ufficiali, dunque da prendere con le pinze, per quanto le fonti di Bloomberg siano generalmente affidabili.