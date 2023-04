Steam Deck è usato dall'esercito ucraino per mavovrare delle torrette mitragliatrici

A quanto pare Steam Deck viene utilizzato dall'esercito dell'Ucraina per comandare dalla distanza delle torrette mitragliatrici per respingere l'invasione della Russia nel territorio.

La notizia è stata riportata su vari portali locali con alcune immagini e video che immortalo questi strumenti di morte, chiamati "Sablya". Stando alla descrizione offerta si tratta per l'appunto di torrette su cui possono essere montati vari modelli di mitragliatrici. Si possono manovrare fino a 500 metri di distanza con comandi da remoto per monitorarne lo stato, prendere la mira e sparare, tenendo quindi al sicuro chi la utilizza. A quanto pare per i comandi a distanza viene impiegato proprio la portatile di Valve, come possiamo vedere nel post sottostante. In fin dei conti Steam Deck è un PC, quindi dovrebbe essere relativamente semplice installare un software per il controllo remoto di queste torrette, trasformandolo dunque nel controller perfetto per manovrarle.

Nelle immagini e nei video che stanno circolando in rete non viene tuttavia mostrato l'interfaccia dei comandi a distanza delle torrette Sablya, supponiamo perché si tratta di un segreto militare dell'esercito ucraino.