NVIDIA si schiera con Microsoft, l'acquisizione di Activision sarebbe positiva per il cloud gaming

Con un post pubblicato tramite il profilo Twitter di GeForce NOW, NVIDIA si è schierata pubblicata dalla parte di Microsoft in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, affermando che la manovra porterà dei benefici al cloud gaming.

La compagnia afferma che GeForce NOW e altri servizi di cloud gaming potrebbero ottenere un catalogo di giochi ancora più ampio qualora la manovra venisse completata e quindi un vantaggio per tutto il settore.

"GeForce NOW e altri fornitori di servizi di cloud gaming otterranno un catalogo di giochi ancora più ampio se l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft sarà completata", recita il post. "Lo consideriamo un vantaggio per il cloud gaming e speriamo in una risoluzione positiva."

Tale presa di posizione arriva poche ore dopo il verdetto del CMA, l'antitrust britannico, che ha bloccato l'acquisizione nel Regno Unito evidenziando i possibili rischi di monopolio nel mercato del cloud. Come probabilmente saprete, GeForce NOW è uno dei servizi di cloud gaming più importanti del settore, dunque le affermazioni di NVIDIA hanno un certo peso.

Ricordiamo inoltre che la compagnia ha siglato un accordo con Microsoft, dove quest'ultima si impegna a portare la serie Call of Duty nel catalogo del servizio per dieci anni qualora l'acquisizione venisse approvata.