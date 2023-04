Activision Blizzard: l'acquisizione da parte di Microsoft è stata approvata in Ucraina

L'Anti-Monopoly Commitee, l'organo antitrust dell'Ucraina, ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ritenendo che la manovra non influirà negativamente la concorrenza nel mercato dei videogiochi.

Discorso differente invece per quanto riguarda il mercato del cloud, che viene considerato completamente irrilevante dall'organo di anti-trust nella sua decisione, in quanto precisa che "Microsoft e Activision Blizzard non svolgono attività economiche nel settore dei servizi di cloud gaming in Ucraina, pertanto, le preoccupazioni espresse dalla Commissione Europea e le ragioni del divieto in Gran Bretagna non sono rilevanti per valutare l'impatto dell'acquisizione sulle dinamiche della concorrenza in Ucraina."

L'Ucraina al momento è il settimo paese ad aver approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, dopo Serbia, Brasile, Giappone, Arabia Saudita, Cile e Sudafrica. Invece è stata bocciata dalla CMA, l'antitrust del Regno Unito, e dall'FTC statunitense che dovrà fronteggiare il colosso di Redmond nelle aule del tribunale in estate.

Il 22 maggio 2023 avremo un altro verdetto importante, ovvero quello da parte della Commissione Europea, che sarà fondamentale per determinare l'esito della manovra. In ogni caso considerando i tempi della giustizia americana e il ricorso fatto al CAT da Microsoft contro la decisione del CMA, anche nel migliore dei casi l'acquisizione potrebbe concludersi non prima del 2024.