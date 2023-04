Microsoft e Activision, ecco i paesi che hanno approvato l'acquisizione finora

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata finora approvata da sei paesi, sebbene nessuno di essi esprima un parere vincolante: si tratta di Serbia, Brasile, Giappone, Arabia Saudita, Cile e Sudafrica.

L'antitrust sudafricano ha approvato l'acquisizione di Activision appena pochi giorni fa, sebbene in quel caso la decisione dovrà essere ratificata da un tribunale apposito prima di diventare effettiva, mentre le altre commissioni antitrust si sono espresse nel corso degli ultimi mesi.

Nelle loro dichiarazioni conclusive, questi regolatori non hanno rilevato rischi sul piano della competizione derivanti appunto dall'acquisizione di Activision Blizzard, ma parliamo pur sempre di mercati non particolarmente rilevanti nel quadro internazionale, con l'eccezione del Giappone dove però le quote Microsoft sono estremamente risicate.

Come sappiamo, dunque, l'operazione andrà a buon fine o meno a seconda di ciò che decideranno gli antitrust USA, UK e UE. Da qualche settimana a questa parte sembra che la posizione della casa di Redmond sia migliorata sostanzialmente agli occhi delle commissioni del Regno Unito ed europea, mentre rimane un'incognita la FTC americana.

Quest'ultima è teoricamente sotto inchiesta per l'operato della presidente Lina Khan, accusata di parteggiare per Sony da una deputata nel corso di una recente audizione presso la Camera dei Rappresentanti.