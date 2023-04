Microsoft e Activision, Lina Khan accusata di parteggiare per Sony da una deputata

Lina Khan, presidente della FTC, è stata accusata da una deputata repubblicana, Diana Harshbarger, di parteggiare per Sony in merito all'acquisizione di Activition Blizzard da parte di Microsoft. La dichiarazione è avvenuta durante un'audizione della Khan di fronte alla Camera dei Rappresentanti.

"Siamo tutti d'accordo nel dire che una legge sulla concorrenza non dovrebbe proteggere un soggetto predominante all'interno dell'industria, è corretto?", ha detto la Harshbarger rivolgendosi alla presidente della Federal Trade Commission.

"Alla luce di ciò, trovo curioso che la FTC stia agendo per proteggere Sony, che detiene il 68% del mercato globale per quanto concerne le console high-end, cercando di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft."

"Come sa, Sony è stata finora la più insistente oppositrice di questa operazione, e sorprende che la FTC si sia messa al fianco dell'azienda giapponese. Può spiegarci come mai a suo avviso questa sia una buona idea?"

Lina Khan non ha fornito una risposta alla domanda, dicendo che si tratta di un quesito già oggetto di un procedimento amministrativo e che lascerà parlare il reclamo, ma sostenendo al contempo che la FTC è solita ascoltare tutti gli attori del mercato, inclusi i cosiddetti "big player", ma prende le proprie decisioni in maniera indipendente.