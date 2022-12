Acquisizione di Activision Blizzard: l'FTC porta in tribunale Microsoft, è ufficiale

Tantò tuonò che piovve: l'FTC, l'organo antitrust degli Stati Uniti, ha deciso di portare in tribunale Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard, nel tentativo di bloccarla. Ha quindi prevalso la linea dura, vociferata negli scorsi giorni, con la casa di Redmond che si trova a dover superare uno scoglio enorme per giungere alla conclusione positiva dell'affare.

Le motivazioni dell'agenzia sono molto dirette e citano il fatto che con l'acquisizione Microsoft prenderebbe il contro di alcuni dei franchise videoludici più forti in assoluto, danneggiando la competizione nel mercato console e in quello dei servizi in abbonamento, negando o diminuendo l'accesso dei concorrenti a certi contenuti.