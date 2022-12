Season: A letter to the future: data d'uscita ufficiale annunciata

Scavenger Studio ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Season: A letter to the future: il 31 gennaio 2023. Il gioco sarà disponibile in formato digitale per PC su Steam ed Epic Games Store per 24,99€, e per PS4 e PS5 su PlayStation Store per 29,99€.

Gli abbonati a PlayStation Plus possono prenotare il gioco su PlayStation con uno sconto del 10%, mentre i giocatori PC potranno usufruire dello stesso sconto al lancio del gioco per la prima settimana, ossia fino al 7 febbraio 2023.

Vediamo il trailer di annuncio della data d'uscita:

Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato della demo di Season: A letter to the future, in cui abbiamo scritto che SEASON: A letter to the future è un'avventura narrativa basata sull'esplorazione di un mondo denso di cultura, storia, vita ma anche pronto a morire e lasciare spazio a quello che verrà dopo. L'idea di catalogare le storie dei vivi prima che tutto scompaia è intrigante, lo ammettiamo, ma la demo è troppo piccola per farsi un'idea definitiva. Il gameplay è volutamente molto semplice e questo potrebbe essere un limite se la componente narrativa non sarà in grado di trascinare il giocatore. Inutile fasciarsi la testa prima del tempo, però, l'appuntamento è fissato al primo trimestre 2023 su PC, PS4 e PS5: potremo dire di più in quel momento.